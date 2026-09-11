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Roorkee News: दो टावर होने के बावजूद तेलपुरा में नेटवर्क की समस्या

Fri, 11 Sep 2026 11:46 PM IST
देहरादून ब्यूरो
Dehradun Bureau देहरादून ब्यूरो
Updated Fri, 11 Sep 2026 11:46 PM IST
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Network issues in Telpura despite having two towers
तेलपुरा गांव में एयरटेल और जियो के दो मोबाइल टावर होने के बावजूद ग्रामीणों को नेटवर्क की समस्या से जूझना पड़ रहा है। करीब एक सप्ताह से मोबाइल नेटवर्क बेहद कमजोर होने के साथ इंटरनेट की गति भी काफी धीमी है। इससे ग्रामीणों को मोबाइल पर बातचीत करने के साथ ही ऑनलाइन जरूरी काम करने में परेशानी उठानी पड़ रही है।
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ग्रामीणों का कहना है कि गांव में दो अलग-अलग कंपनियों के मोबाइल टावर लगे हुए हैं इसके बावजूद नेटवर्क की स्थिति में सुधार नहीं हो रहा है। कई बार मोबाइल पर कॉल करने में परेशानी होती है और कॉल बीच में ही कट जाती है। इंटरनेट की गति इतनी धीमी है कि ऑनलाइन काम और जरूरी दस्तावेज डाउनलोड करने में काफी समय लग रहा है।
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ग्रामीणों ने बताया कि मोबाइल नेटवर्क आज के समय में पढ़ाई, बैंकिंग, ऑनलाइन भुगतान और अन्य जरूरी कार्यों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। नेटवर्क खराब होने के कारण विद्यार्थियों और ऑनलाइन काम करने वाले लोगों को सबसे अधिक परेशानी हो रही है।
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ग्रामीणों ने संबंधित मोबाइल कंपनियों से जल्द समस्या का समाधान कराने की मांग की है। ग्रामीण पंकज सैनी, सचिन कुमार, सागर चौहान, योगेश सैनी, मोहित कुमार, गौरव चौहान, विपिन कुमार आदि ने बताया कि करीब एक सप्ताह से नेटवर्क की समस्या बनी हुई है। उन्होंने मोबाइल कंपनियों से तकनीकी खामी दूर कर नेटवर्क और इंटरनेट सेवा सुचारु कराने की मांग की।
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