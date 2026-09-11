Roorkee News: किसानों की मांगों पर भाकियू के तेवर सख्त, आंदोलन की चेतावनी

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बाद में किसानों ने समस्याओं के समाधान की मांग को लेकर ज्वाइंट मजिस्ट्रेट दीपक रामचंद्र सेठ को ज्ञापन सौंपा। राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी पदम सिंह रोडं ने कहा कि चकबंदी विभाग की कार्यप्रणाली से किसान लंबे समय से परेशान हैं। शिकायतों के बावजूद समस्याओं का समय से निस्तारण नहीं हो रहा है।प्रदेश अध्यक्ष कुंवर संजीव कुशवाहा ने विद्युत विभाग की कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए कहा कि पुराने बकाये के नाम पर किसानों के बिजली कनेक्शन काटना उचित नहीं है। उन्होंने कनेक्शन काटने की कार्रवाई पर रोक लगाने और ग्रामीण क्षेत्रों में स्मार्ट मीटर लगाने से पहले किसानों की समस्याओं का समाधान करने की मांग की।बैठक में बारिश से फसलों को हुए नुकसान का मुद्दा भी प्रमुखता से उठाया गया। प्रदीप त्यागी ने कहा कि बारिश से कई क्षेत्रों में किसानों की फसलें प्रभावित हुई हैं। ऐसे में प्रभावित क्षेत्रों में तत्काल सर्वे कराकर किसानों को मुआवजा दिया जाना चाहिए। किसानों ने एनएचएआई की ओर से कराए जा रहे सड़क निर्माण के कारण प्रभावित हुई पानी की निकासी व्यवस्था का मुद्दा भी उठाया।इसके अलावा गरीब किसानों के राशन कार्ड बनाने, सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने, अवैध वसूली पर रोक लगाने, सोलर प्लांट की सब्सिडी दोबारा शुरू करने, ढंडेरा रेलवे फाटक पर स्वीकृत ओवरब्रिज का निर्माण जल्द शुरू कराने और किसानों को पर्याप्त मात्रा में यूरिया व जैविक कीटनाशक उपलब्ध कराने की मांग भी उठाई गई।बैठक में गजेंद्र चौधरी, अनुज त्यागी, विकास शर्मा, संजय मुद्रण, शहजाद करी, सुरेंद्र प्रधान, कंबोज, निर्मल सिंह, आलम, इरशाद प्रधान, जॉनी त्यागी, सीताराम, अनस त्यागी, कुलदीप त्यागी और कृष्ण पाल समेत अन्य किसान मौजूद रहे।