Roorkee News: घरों में घुस रहे सांप और बिच्छू
देहरादून ब्यूरो
Updated Fri, 11 Sep 2026 11:48 PM IST
Updated Fri, 11 Sep 2026 11:48 PM IST
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शहर की कृष्णानगर कॉलानी की एक गली में बरसात के बाद से ही जलभराव की समस्या बनी है। गली में लंबे समय समय से पानी जमा होने से लोगों के घरों में सांप, बिच्छू घुस आ रहे हैं। स्थानीय लोगों के अनुसार मानसून खत्म होने को है लेकिन कृष्णानगर कॉलोनी की गली नंबर-20 में लोग जलभराव के बीच जीने को मजबूर हैं। गली पूरी तरह जलमग्न हो चुकी है। घरों की दहलीज तक पानी भरा रहने से घरों में सांप, बिच्छु घुसने लगे हैं। लोगों का घर से निकलना दुश्वार हो गया है। लंबे समय से पानी जमा होने से यहां दिन प्रतिदिन मच्छरों की तादाद बढ़ती जा रही है जिससे गंभीर बीमारियों का खतरा भी बढ़ गया है। संजय शर्मा, राकेश, मोहन कुमार ने बताया कि गली में जल निकासी की उचित व्यवस्था न होने से पूरी गली जलमग्न हो चुकी है। लोग घरों में कैद होकर रह गए। बच्चों को स्कूल जाने के लिए गंदे पानी से होकर जाना पड़ रहा है। लोगों का कहना है कि वे सीएम हेल्पलाइन से लेकर डीएम तक को शिकायत को कर चुके हैं लेकिन उनकी समस्या का समाधान नहीं हो पाया है।
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