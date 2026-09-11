Roorkee News: नाबालिग को बहला-फुसलाकर ले जाने और दुष्कर्म का आरोप

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महिला के अनुसार उसकी बेटी एक निजी स्कूल में कक्षा 10 की छात्रा है। गंगनहर कोतवाली क्षेत्र निवासी एक युवक काफी समय से उससे फोन पर संपर्क में था। आरोप है कि युवक ने बहाने से किशोरी को अपने घर बुलाया और वहां उसके मोबाइल फोन से अश्लील तस्वीरें ले लीं। महिला का कहना है कि इसके बाद युवक तस्वीरों के आधार पर उसे डराने-धमकाने लगा।आरोप है कि करीब एक माह पूर्व युवक ने विरोध के बावजूद किशोरी के साथ शारीरिक संबंध बनाए। घटना के बाद किशोरी मानसिक रूप से परेशान रहने लगी। आखिरकार उसने पूरी बात अपने परिजनों को बताई। इसके बाद पीड़िता की मां ने पुलिस से शिकायत कर आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। कोतवाली पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि जांच में जो तथ्य सामने आएंगे उनके आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।