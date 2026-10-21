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Roorkee News: बंद स्कूल में लगी नगर निगम की सील तोड़ी, पुलिस को दी तहरीर

Wed, 21 Oct 2026 12:18 AM IST
देहरादून ब्यूरो
Dehradun Bureau देहरादून ब्यूरो
Updated Wed, 21 Oct 2026 12:18 AM IST
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Municipal Corporations seal on a closed school broken; complaint filed with the police
नगर निगम के अधिकार क्षेत्र में आने वाले एक बंद स्कूल में अवैध रूप से टेंट का कारोबार करने के मामले में नया मोड़ आ गया है। करीब एक माह पहले स्कूल के कमरों में लगाई गई नगर निगम की सील मंगलवार को टूटी मिली। आशंका जताई जा रही है कि सील तोड़कर टेंट कारोबारी ने बिना अनुमति कुछ सामान बाहर निकाला है। मामले में नगर निगम और पार्षद पंकज सतीजा की ओर से पुलिस को तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की गई है।
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जानकारी के अनुसार, करीब एक माह पहले बंद पड़े स्कूल के कमरों में बड़ी मात्रा में टेंट का सामान रखा मिला था। आरोप था कि स्कूल परिसर का इस्तेमाल बिना अनुमति टेंट का कारोबार करने के लिए किया जा रहा था।
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उस समय यह भी चर्चा थी कि निगम के किसी कर्मचारी की मिलीभगत से यहां सामान रखवाया गया और इसके एवज में प्रतिमाह करीब 90 हजार रुपये किराया वसूला जा रहा था। मामला सामने आने के बाद नगर निगम ने स्कूल के कमरों पर सील लगा दी थी। इसके बावजूद अब तक मामले में कोई ठोस कार्रवाई नहीं होने और कथित किराये की रिकवरी नहीं किए जाने को लेकर सवाल उठ रहे हैं।
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मंगलवार को सील टूटी मिलने के बाद मामला फिर चर्चा में आ गया। पार्षद पंकज सतीजा ने पुलिस से मामले की जांच कर सील तोड़ने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। अब पुलिस की जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा कि सील किसने और किन परिस्थितियों में तोड़ी व वहां से कोई सामान निकाला गया या नहीं। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामले की जांच कर कार्रवाई की जाएगी।
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