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Roorkee News: मिलिट्री तिराहे से रामपुर चुंगी तक बनेगी नई सड़क

Wed, 21 Oct 2026 12:23 AM IST
देहरादून ब्यूरो
Dehradun Bureau देहरादून ब्यूरो
Updated Wed, 21 Oct 2026 12:23 AM IST
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A new road will be built from Military T-junction to Rampur Chungi
मिलिट्री तिराहे से रामपुर चुंगी तक बदहाल सड़क के पुनर्निर्माण का रास्ता साफ हो गया है। सड़क निर्माण के लिए कुंभ मेला अवस्थापना निधि से करीब छह करोड़ रुपये की स्वीकृति मिली है। इससे लंबे समय से परेशानी झेल रहे क्षेत्र के लोगों और इस मार्ग से रोजाना गुजरने वाले वाहन चालकों को राहत मिलने की उम्मीद है।
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मिलिट्री तिराहे से रामपुर चुंगी तक सड़क पर जगह-जगह गहरे गड्ढे होने के कारण वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। बारिश के बाद सड़क की स्थिति और खराब हो गई थी। गड्ढों के कारण दुर्घटनाओं का खतरा भी बना रहता था। इस मार्ग के पुनर्निर्माण की मांग लंबे समय से उठ रही थी। कैबिनेट मंत्री प्रदीप बत्रा ने जनसमस्या को गंभीरता से लेते हुए सड़क निर्माण के लिए प्रयास किए।
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इसके बाद करीब छह करोड़ रुपये की स्वीकृति मिली है। अब लोक निर्माण विभाग की ओर से टेंडर प्रक्रिया पूरी कर निर्माण कार्य आगे बढ़ाया जाएगा। सड़क बनने से आवागमन सुगम होने के साथ ही वाहन चालकों को गड्ढों और खराब सड़क से होने वाली परेशानी से राहत मिलने की उम्मीद है। उन्होंने बताया कि जल्द ही टेंडर जारी कर निर्माण कार्य शुरू कराया जाएगा।
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