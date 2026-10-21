Roorkee News: दशहरा पूजन में गूंजे जय श्रीराम के जयकारे

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दशहरा पर्व को लेकर शहर से लेकर देहात तक लोगों में खासा उत्साह देखने को मिला। घरों में पूजन की तैयारियां की गई और परंपरा के अनुसार पूजा सामग्री के साथ आराधना की गई। श्रद्धालुओं ने एक-दूसरे को पर्व की शुभकामनाएं देकर आपसी प्रेम और भाईचारे का संदेश दिया। लोगों ने इस अवसर पर सत्य और धर्म के मार्ग पर चलने और समाज में फैली बुराइयों को दूर करने का संकल्प लिया। पर्व के चलते क्षेत्र में धार्मिक माहौल बना रहा और लोगों ने श्रद्धा व उल्लास के साथ दशहरा मनाया।

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दशहरा पर्व पर शहर और आसपास के क्षेत्रों में श्रद्धालुओं ने विधि-विधान के साथ पूजन-अर्चना कर सुख-समृद्धि की कामना की। सुबह से ही मंदिरों और घरों में पूजा-पाठ का सिलसिला शुरू रहा। लोगों ने भगवान श्रीराम, माता दुर्गा और अन्य देवी-देवताओं का स्मरण कर परिवार की खुशहाली, शांति और उन्नति के लिए प्रार्थना की। इस दौरान कई स्थानों पर धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए गए जिनमें श्रद्धालुओं ने बढ़-चढ़कर भाग लिया।