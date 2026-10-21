फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Roorkee News ›   A plant for the disposal of legacy waste will be set up in Piran Kaliya

Roorkee News: पिरान कलियर में पुराने कचरे के निस्तारण के लिए लगेगा प्लांट

Wed, 21 Oct 2026 12:22 AM IST
देहरादून ब्यूरो
Dehradun Bureau देहरादून ब्यूरो
Updated Wed, 21 Oct 2026 12:22 AM IST
विज्ञापन
A plant for the disposal of legacy waste will be set up in Piran Kaliya
पिरान कलियर में लंबे समय से जमा पुराने कचरे के निस्तारण की प्रक्रिया तेज हो गई है। नगर पंचायत की ओर से स्वच्छ भारत मिशन 2.0 के तह त लीगेसी वेस्ट के वैज्ञानिक निस्तारण के लिए प्लांट लगाया जाएगा। इसके लिए नगर पंचायत ने दोबारा ई-टेंडर जारी किया है। प्रक्रिया पूरी होने के बाद चयनित फर्म को काम सौंपा जाएगा। इससे पुराने कचरे के निस्तारण की राह आसान होने की उम्मीद है।
विज्ञापन


नगर पंचायत की ओर से जारी सूचना के अनुसार, ई-टेंडर से संबंधित विवरण 17 अक्तूबर से ई-प्रोक्योरमेंट पोर्टल पर उपलब्ध करा दिया गया है। ऑनलाइन निविदा प्रपत्र भरने की प्रक्रिया 19 अक्तूबर से शुरू हो चुकी है। टेंडर जमा करने की अंतिम तिथि दो नवंबर दोपहर तीन बजे तक निर्धारित की गई है।
विज्ञापन

वहीं, ऑनलाइन टेंडर जमा करने की अंतिम समय सीमा तीन नवंबर शाम तीन बजे तक है। इसी दिन शाम चार बजे निविदाएं खोली जाएंगी। निविदा में शामिल होने वाली फर्मों को संबंधित तकनीकी अभिलेख नगर पंचायत कार्यालय में भी जमा कराने होंगे। इसके लिए दो नवंबर शाम चार बजे तक का समय निर्धारित किया गया है। अधिशासी अधिकारी कुलदीप सिंह चौहान और नगर पंचायत अध्यक्ष समीना ने बताया कि प्लांट के जरिए पुराने कूड़े के निस्तारण में मदद मिलेगी।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed