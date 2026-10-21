Roorkee News: गंगा तटबंध मार्ग पर गिरा विशाल पेड़

विज्ञापन

घटना की सूचना मिलते ही हरिद्वार फॉरेस्ट डिवीजन ऑफिस की वन दरोगा आरती पंत अपनी टीम के साथ तुरंत मौके पर पहुंचीं। वन विभाग की टीम ने आधुनिक चेनसॉ (आरी) की मदद से पेड़ के भारी-भरकम हिस्सों को कुछ ही मिनटों में काटकर किनारे करा दिया। इससे इस मार्ग पर पैदल चलने वालों के लिए मार्ग सुगम हो गया। वन दरोगा आरती पंत ने बताया कि इस दुर्घटना में किसी भी प्रकार की जनहानि नहीं हुई है और समय रहते मार्ग को सुचारू कर दिया गया है।इस दौरान स्थानीय पार्षद आकाश भाटी भी स्थिति का जायजा लेने मौके पर पहुंचे। उन्होंने सुरक्षा के मद्देनजर तत्काल विद्युत विभाग को सूचित कर क्षेत्र की मेन लाइट बंद कराई। पेड़ की पूरी तरह से कटाई-छंटाई होने के बाद बिजली आपूर्ति को दोबारा सुलभ करा दिया गया। मौके पर विभागीय आउटसोर्स कर्मी तालिब, भोला सहित स्थानीय निवासी सन्नी गिरी, सौरभ सहित बहुत से लोग उपस्थित रहे।