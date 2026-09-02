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Roorkee News: पानी निकासी के जल्द इंतजाम करें नगर निगम

Wed, 02 Sep 2026 12:01 AM IST
देहरादून ब्यूरो
Dehradun Bureau देहरादून ब्यूरो
Updated Wed, 02 Sep 2026 12:01 AM IST
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Municipal Corporation should make arrangements for water drainage soon
शिवपुरम, पनियाला, कृष्णा नगर और औद्योगिक क्षेत्र के कई जगहों पर जल भराव की स्थिति अभी भी बनी हुई है। मैं आपके अखबार के माध्यम से नगर निगम के अधिकारियों को जागना चाहता हूं कि जो भी इलाके जल भराव से जूझ रहे हैं। वहां पर जल्द पानी निकासी के इंतजाम किया जाए क्योंकि वहां पर रहने वाले लोगों को संक्रमण और बीमारियों ने घेर लिया है। लोगों के गंदे पानी में चलकर पर भी खराब होने लगे हैं। लोगों का घरों से बाहर निकलना मुश्किल हो गया। खासकर बीमार लोग काफी परेशान हो गए हैं।
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सुधीर कुमार, पनियाला रोड रुड़की
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