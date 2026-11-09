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Roorkee News: बच्ची की जान बचाने को मोहम्मद आसिफ ने दान किए प्लेटलेट्स

Mon, 09 Nov 2026 06:42 PM IST
देहरादून ब्यूरो
Dehradun Bureau देहरादून ब्यूरो
Updated Mon, 09 Nov 2026 06:42 PM IST
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Mohammad Asif donated platelets to save a child's life
रक्तदान महादान इंसानियत ट्रस्ट के सदस्य मोहम्मद आसिफ ने 13 वर्षीय बच्ची की जान बचाने के लिए प्लेटलेट्स दान कर मानवता की मिसाल पेश की। बच्ची को बी-पॉजिटिव ग्रुप के प्लेटलेट्स के जंबो पैक की जरूरत थी। ट्रस्ट के अध्यक्ष अनस गाजी के पास कॉल आया कि एक 13 वर्षीय बच्ची जीवनदीप अस्पताल में भर्ती है और उसे तत्काल बी पॉजिटिव प्लेटलेट्स के जंबो पैक की आवश्यकता है। इस पर अनस गाजी ने तुरंत टीम के साथी मोहम्मद आसिफ को इसकी सूचना दी। सूचना मिलते ही आसिफ अपने गांव से रुड़की स्थित जीवन ब्लड बैंक पहुंचे और बच्ची के लिए प्लेटलेट्स दान किए। ट्रस्ट के अध्यक्ष अनस गाजी ने बताया कि मोहम्मद आसिफ दिन हो या रात, जरूरत पड़ने पर एक कॉल पर रक्तदान के लिए पहुंच जाते हैं। उन्होंने कहा कि ट्रस्ट के रक्तवीर साथी जरूरतमंदों की मदद के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। रक्तदान महादान इंसानियत ट्रस्ट की टीम जरूरत के समय लोगों की सहायता कर रही है और रक्तदान के प्रति जागरूकता फैलाने का कार्य कर रही है। संवाद
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