Roorkee News: यात्रियों की भीड़ के आगे कम पड़ गईं बसें

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बस अड्डे पर सुबह से ही यात्रियों के आने-जाने का सिलसिला जारी रहा। बसों में जगह नहीं मिलने पर कई यात्रियों को खड़े होकर सफर करना पड़ा। वहीं, बस अड्डे के आसपास दुकानदारों की अच्छी कमाई हुई। ई-रिक्शा चालकों को भी लगातार सवारियां मिलने से उनके चेहरे खिले रहे। बस अड्डे पर उतरने वाले यात्री शहर के अलग-अलग इलाकों में अपने परिवार और परिचितों के घर पहुंचे।यात्री कोमल ने बताया कि वह सोमवार दोपहर करीब दो बजे बस अड्डे पहुंची लेकिन दिल्ली रूट की बस में सीट नहीं मिली। जरूरी काम होने के कारण उन्हें खड़े होकर सफर करना पड़ा। वहीं, मनोज कुमार ने बताया कि वह सहारनपुर जाने वाली बस में सवार हुए। रास्ते में कुछ यात्रियों के उतरने के बाद उन्हें सीट मिल गई।सहायक महाप्रबंधक अमिता सैनी ने बताया कि रुड़की बस अड्डा यात्रियों का प्रमुख केंद्र है। यह बॉर्डर पार कर प्रदेश में प्रवेश करने वाला पहला प्रमुख बस अड्डा है। विश्व प्रसिद्ध संस्थानों और अन्य महत्वपूर्ण स्थानों के कारण त्योहारों पर यहां यात्रियों की संख्या बढ़ जाती है। यात्रियों की संख्या और उनके आवागमन वाले रूटों के अनुसार निगम और अनुबंधित बसों का संचालन किया गया।