Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Roorkee News ›   Devotees throng Dargah Sabir Pak on Diwali

Roorkee News: दीपावली पर दरगाह साबिर पाक में उमड़े जायरीन

Mon, 09 Nov 2026 06:43 PM IST
देहरादून ब्यूरो
Dehradun Bureau देहरादून ब्यूरो
Updated Mon, 09 Nov 2026 06:43 PM IST
विज्ञापन
Devotees throng Dargah Sabir Pak on Diwali
दीपावली पर दरगाह हजरत साबिर पाक में जायरीनों की भारी भीड़ उमड़ी। विभिन्न स्थानों से आए जायरीनों ने दरगाह पर चादर पेश कर अमन चैन की दुआएं मांगी। दीपावली के मौके पर जायरीनों ने दरगाह परिसर में दीये और मोमबत्तियों को जलाकर भाईचारे का संदेश दिया।
विज्ञापन

दरगाह साबिर पाक में सभी धर्मों के लोग जियारत करने के लिए आते हैं और मन्नतें मांगते हैं। दीपावली के त्योहार के मौके पर दिल्ली, बरेली, आगरा, मुरादाबाद, रामपुर, बिजनौर, पंजाब, हरियाणा और सहारनपुर सहित विभिन्न स्थानों से जायरीन बसों के माध्यम से कलियर पहुंचे। दरगाह में सभी धर्मों के लोगों ने दीये जलाकर दीपावली की खुशियां साझा कीं और एक-दूसरे को बधाई दीं।
विज्ञापन

बताया जाता है कि दीपावली और होली के त्योहार पर जादू-टोना करने वाले सक्रिय हो जाते हैं। इससे बचने के लिए लोग वलियों के दरबार में हाजिरी लगाते हैं और अपनी मन्नत मांगते हैं। दो दिनों से दरगाह साबिर पाक में भीड़भाड़ रही। दरगाह साबिर पाक के साहिबजादा शाह यावर अली साबरी ने बताया कि दरगाह से हमेशा भाईचारे, मोहब्बत और सामाजिक सौहार्द का संदेश दिया जाता है। यहां सभी धर्मों के लोग अपनी मुरादें और मन्नतें मांगने आते हैं। दीपावली पर दरगाह साबिर पाक में जायरीन जियारत करने के लिए आते हैं और गंगा-जमुनी तहजीब की अनूठी मिसाल पेश करते हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed