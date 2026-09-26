रुड़की में ऑनर किलिंग: भाई ने बहन और पड़ोसी युवक को मारी गोली, प्रेम प्रसंग का था शक, डबल मर्डर से दहला गांव
सुबह-सुबह हुई झबरेडी गांव में डबल मर्डर की घटना से सनसनी फैल गई। प्रेम प्रसंग के शक में एक भाई ने अपनी बहन और पड़ोसी को गोली मार दी।
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रुड़की के झबरेड़ा क्षेत्र के झबरेडी गांव में शनिवार सुबह ऑनर किलिंग की घटना से सनसनी फैल गई। एक भाई ने अपनी बहन और पड़ोस में रहने वाले युवक को गोली मार दी, जिससे दोनों की मौत हो गई। घटना के बाद गांव में सनसनी फैल गई।
सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का जायजा लिया। पुलिस ने दोनों मृतकों के शवों को कब्जे में ले लिया है। शवों का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेजने की कार्रवाई की जा रही है।
प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा बताया जा रहा है। इसी को लेकर भाई ने अपनी बहन और पड़ोसी युवक की गोली मारकर हत्या किए जाने की बात सामने आई है।
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घटना के बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर साक्ष्य जुटाने शुरू कर दिए हैं। पुलिस अधिकारियों के अनुसार, मामले में जांच की जा रही है और घटना से जुड़े तथ्यों को सामने लाया जा रहा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।