Roorkee News: 12 सूत्री मांगों के लिए मिनिस्ट्रियल कर्मियों ने दिया धरना

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ज्ञापन में कनिष्ठ सहायक पद का ग्रेड वेतन 2800 रुपये करने, प्रधान सहायक एवं प्रशासनिक अधिकारी पद का ग्रेड वेतन 6600 रुपये करने तथा लेवल-11 पद का सृजन करने समेत 12 मांगें रखी गईं। संगठन पदाधिकारियों ने कहा कि मांगों को लेकर शासन के साथ कई दौर की वार्ता में सहमति बन चुकी है लेकिन अब तक शासनादेश जारी नहीं हुए हैं।संगठन ने कहा कि मांगें पूरी नहीं होने पर आंदोलन को आगे बढ़ाया जाएगा। इसी क्रम में पांच अक्तूबर को देहरादून के परेड ग्राउंड से सचिवालय तक विशाल रैली प्रस्तावित है। कार्यक्रम की अध्यक्षता नवीन मोहन शर्मा ने की, जबकि संचालन रोहित कुमार शर्मा ने की। धरने में अनिल चौधरी, इमरान अंसारी, धीरेंद्र सिंह, चंद्रपाल सिंह, भोमपाल तोमर, ब्रिजेश गुप्ता, रवि कपूर, विपिन कुमार, कुलदीप बिष्ट, ललित मोहन जोशी, मुकुल चौहान, कमलेश मिश्रा मौजूद रहे।