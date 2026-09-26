Roorkee News: महिला की आंखों में स्प्रे कर बदमाश ने कुंडल लूटे

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लक्सर-हरिद्वार हाईवे पर सीमेंट फैैक्टरी के पास रहने वाले अब्दुल गफ्फार की पत्नी खुर्शीदा शुक्रवार सुबह करीब 9 बजे पशुओं को चारा डालने जा रहीं थीं। तभी यहां पहुंचे एक बदमाश ने उनकी आंखों में स्प्रे कर दिया। इसके बाद उसने महिला के कानों में पहने कुंडल खींच लिए। महिला के कान बुरी तरह से जख्मी हो गए।उन्होंने विरोध किया तो आरोपी ने उनकी पिटाई की और कुंडल खींचकर खेतों के रास्ते भागने लगा। इस बीच शोर सुनकर महिला का बेटा साहिल और आसपास के लोग मौके पर आ गए। उन्होंने बदमाश का पीछा करके उसे पकड़ लिया। आरोपी से लूटे गए कुंडल भी बरामद हो गए।साहिल की तहरीर पर पुलिस ने मामले में प्राथमिकी दर्ज कर ली है। पुलिस की पूछताछ में आरोपी ने अपना नाम लोकेंद्र बालियान निवासी सीतापुर कोतवाली ज्वालापुर मूल निवासी गढ़ी नवाबाद भोरा कलां मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश बताया। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि आरोपी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। आरोपी से पूछताछ की जा रही है।