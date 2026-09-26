Roorkee News: भाकियू टिकैत के प्रवक्ता राकेश लोहान ने छोड़ी यूनियन

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संगठन की बैठक के दौरान राकेश लोहान की भाकियू (रोड़) में घर वापसी पर सभी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने खुशी जाहिर की। उपस्थित नेताओं ने उनका फूल-मालाओं और नारों के साथ स्वागत किया। लोहान ने कहा कि वे किसानों के अधिकारों और उनकी हक की लड़ाई को पूरी ईमानदारी, निष्ठा और मजबूती के साथ आगे बढ़ाते रहेंगे। बैठक में संजीव कुशवाह, राकेश अग्रवाल, सुरेंद्र राठी, विकास शर्मा, कुलदीप, अनुज त्यागी, छोटा, प्रदीप त्यागी, चौधरी महावीर सिंह, सुरेन्द्र प्रधान, सुनील राठी, बिट्टू आदि शामिल रहे।

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भारतीय किसान यूनियन (टिकैत) को उत्तराखंड में एक बड़ा संगठनात्मक झटका लगा है। भाकियू (टिकैत) के तेज-तर्रार प्रदेश प्रवक्ता राकेश लोहान ने अपनी पुरानी यूनियन से इस्तीफा देते हुए भारतीय किसान यूनियन (रोड़) का दामन थाम लिया है। भाकियू (रोड़) में शामिल होते ही उन्हें संगठन में प्रदेश प्रवक्ता की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी गई है।