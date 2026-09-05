Roorkee News: मिनी ट्रक की टक्कर से स्कूटी सवार बुजुर्ग की मौत

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बताया जा रहा है कि गंगनहर कोतवाली क्षेत्र की दीनदयाल कॉलोनी निवासी 84 वर्षीय कामेश्वर त्यागी शनिवार सुबह ईदगाह चौक के पास स्कूटी से जा रहे थे। इसी दौरान दिल्ली-देहरादून मार्ग पर एक मिनी ट्रक ने उनकी स्कूटी को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी तेज थी कि बुजुर्ग गंभीर रूप से घायल हो गए और मौके पर ही उनकी मौत हो गई। हादसे के बाद मौके पर राहगीरों और आसपास के लोगों की भीड़ जुट गई।प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार दुर्घटना के बाद मिनी ट्रक चालक वाहन को मौके पर छोड़कर फरार हो गया। सूचना पर घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने मौके का जायजा लिया और शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेजा। पुलिस ने मिनी ट्रक को कब्जे में लेकर चालक की तलाश शुरू कर दी है। वहीं, हादसे की जानकारी मिलने के बाद मृतक के परिजनों में कोहराम मच गया। पुलिस के अनुसार मामले में तहरीर मिलने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। हादसे के कारण कुछ समय के लिए मार्ग पर यातायात भी प्रभावित रहा।