फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Roorkee News ›   Farmers stood firm despite the rain; sit-in at the SDM office continues.

Roorkee News: बारिश में भी डटे रहे किसान, एसडीएम कार्यालय पर धरना जारी

Sun, 06 Sep 2026 04:33 PM IST
देहरादून ब्यूरो
Dehradun Bureau देहरादून ब्यूरो
Updated Sun, 06 Sep 2026 04:33 PM IST
विज्ञापन
Farmers stood firm despite the rain; sit-in at the SDM office continues.
रुड़की। बारिश के बावजूद उत्तराखंड किसान मोर्चे का एसडीएम कार्यालय पर अनिश्चितकालीन धरना रविवार को भी जारी रहा। धरने की अध्यक्षता सरदार अमृतपाल सिंह ने की, जबकि संचालन चौधरी सुरेंद्र लंबरदार ने किया। बारिश के दौरान भी किसान धरना स्थल पर डटे रहे और अपनी मांगों को लेकर आवाज बुलंद की।
विज्ञापन

धरने को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी गुलशन रोड़ ने कहा कि जिस तरह चीनी के रेट बढ़े हैं, उसका लाभ किसानों को नहीं मिल पा रहा है। पूरे देश में चीनी के बढ़ते दामों की चर्चा हो रही है, उसी तरह इकबालपुर शुगर मिल पर किसानों के बकाया गन्ना भुगतान की चर्चा भी होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि किसानों को उनके गन्ने का बकाया भुगतान दिलाने के साथ ही आगामी पेराई सत्र के लिए गन्ने का भाव 600 रुपये प्रति क्विंटल घोषित किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि चीनी के बढ़े हुए दामों का वास्तविक लाभ किसानों तक पहुंचना जरूरी है।
विज्ञापन

किसान लगातार मेहनत कर गन्ने की फसल तैयार करता है, लेकिन भुगतान और उचित मूल्य के लिए उसे आंदोलन करना पड़ रहा है। किसान मोर्चे ने सरकार और प्रशासन से उनकी मांगों पर गंभीरता से विचार करने की मांग की। बता दे कि उत्तराखंड किसान मोर्चा की ओर से 19 अगस्त से तहसील परिसर में अनिश्चितकालीन धरना-प्रदर्शन शुरू किया गया था। किसानों का कहना है कि जब तक उनकी प्रमुख मांगों पर ठोस कार्रवाई नहीं होती, आंदोलन जारी रहेगा। धरने में दीपक पुंडीर, धर्मेंद्र चौधरी, मोहम्मद आजम, सरदार जसवीर सिंह, अनिल सैनी, सोनू, मोहम्मद इलियास, मोहम्मद नाजिम, शाहिद, सेवाराम और समीर आलम आदि मौजूद रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed