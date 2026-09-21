Roorkee News: किशोरी के अपहरण के आरोप में रिपोर्ट दर्ज
देहरादून ब्यूरो
Updated Mon, 21 Sep 2026 04:58 PM IST
Updated Mon, 21 Sep 2026 04:58 PM IST
विज्ञापन
एक नाबालिग घर से लापता हो गई। किशोरी के पिता ने पुलिस को तहरीर देकर बताया कि उनकी 13 वर्षीय नाबालिग बेटी 18 सितंबर को रात में घर में सोई हुई थी। रात में किसी समय वह लापता हो गई। सुबह किशोरी के नहीं मिलने पर उन्होंने उसकी तलाश की तो गांव के ही एक युवक के उसे बहला फुसलाकर अपने साथ ले जाने की जानकारी मिली। किशोरी के पिता की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी युवक के खिलाफ अपहरण की रिपोर्ट दर्ज कर ली है। पुलिस किशोरी की तलाश कर रही है।
विज्ञापन