Roorkee News: स्टाइपेंड नहीं मिला तो अब कार्य बहिष्कार पर उतरेंगे आयुष के जूनियर डॉक्टर

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इंटर्न ने स्पष्ट किया कि जब तक सरकार उनकी मांगों को लेकर स्पष्ट और सकारात्मक आश्वासन नहीं देती, तब तक वे आंदोलन समाप्त नहीं करेंगे। इंटर्न ने कहा कि वे लगातार धरना स्थल पर मौजूद हैं। वे अपनी मांगों को लेकर शांतिपूर्ण तरीके से संघर्ष जारी रखेंगे। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि सरकार से ठोस आश्वासन मिलने तक न तो धरना समाप्त किया जाएगा और न ही कार्य बहिष्कार वापस लिया जाएगा।इंटर्न ने सरकार से शीघ्र वार्ता करने की मांग की है। वे चाहते हैं कि सरकार उनकी मांगों पर सकारात्मक निर्णय ले। इंटर्न स्टाइपेंड सहित अपनी कई प्रमुख मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। यह आंदोलन सोमवार को छठे दिन में प्रवेश कर गया है। वे लगातार धरना स्थल पर डटे हुए हैं। अपनी मांगों के समर्थन में उन्होंने पूर्ण कार्य बहिष्कार कर रखा है। उनका कहना है कि उनकी मांगें जायज हैं और सरकार को उन पर ध्यान देना चाहिए।आंदोलनरत इंटर्न का कहना है कि छह दिन बीत जाने के बाद भी सरकार की ओर से कोई ठोस पहल नहीं हुई है। उन्हें अभी तक कोई स्पष्ट या सकारात्मक आश्वासन नहीं मिला है। इंटर्न ने साफ कहा है कि वे सरकार से ठोस आश्वासन मिलने तक अपना आंदोलन जारी रखेंगे। वे चाहते हैं कि सरकार जल्द से जल्द उनसे बातचीत करे और उनकी मांगों पर सकारात्मक निर्णय ले।