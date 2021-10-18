Roorkee News: उत्तराखंड क्रांति दल में शामिल हुए 14 लोग
देहरादून ब्यूरो
Updated Tue, 22 Sep 2026 12:41 AM IST
Updated Tue, 22 Sep 2026 12:41 AM IST
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हरकी पैड़ी क्षेत्र स्थित एक होटल में उत्तराखंड क्रांति दल (यूकेडी) की ओर से सदस्यता ग्रहण कार्यक्रम आयोजित किया गया। जिलाध्यक्ष गोकुल रावत के नेतृत्व में समाजसेवी प्रसन्न कुमार झा समेत 14 लोगों ने यूकेडी की सदस्यता ग्रहण की।
गोकुल रावत ने कहा कि यूकेडी प्रदेश के जनसरोकारों और स्थानीय समस्याओं से जुड़े मुद्दों को लगातार उठाता रहा है। कार्यक्रम संयोजक प्रसन्न कुमार झा ने कहा कि यूकेडी प्रदेश की स्थानीय समस्याओं और जनभावनाओं को राजनीतिक मंच पर उठाने का कार्य कर रहा है। जिला महामंत्री रवि जैन ने कहा कि किसी भी संगठन की मजबूती कार्यकर्ताओं और आम जनता के बीच निरंतर संवाद से होती है।
व्यापार प्रकोष्ठ के केंद्रीय अध्यक्ष सुमित अरोड़ा ने कहा कि व्यापारियों से जुड़े मुद्दों को भी उचित मंच पर उठाया जाना जरूरी है। प्रसन्न कुमार झा, अनिल सिंह रावत, विकास पंडित, रजत अरोड़ा, सोनू, शिवा जोशी, रंजीत कुमार, सौदागर कुमार, अमरजीत, पवन कुमार, जितेंद्र दास, गौरव अरोड़ा, सोनू कुमार और केवल सिंह रावत ने सदस्यता ग्रहण की। इस दौरान संदीप अग्रवाल, जसवंत सिंह बिष्ट, तुषार चौधरी, राकेश चौहान आदि मौजूद रहे।
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गोकुल रावत ने कहा कि यूकेडी प्रदेश के जनसरोकारों और स्थानीय समस्याओं से जुड़े मुद्दों को लगातार उठाता रहा है। कार्यक्रम संयोजक प्रसन्न कुमार झा ने कहा कि यूकेडी प्रदेश की स्थानीय समस्याओं और जनभावनाओं को राजनीतिक मंच पर उठाने का कार्य कर रहा है। जिला महामंत्री रवि जैन ने कहा कि किसी भी संगठन की मजबूती कार्यकर्ताओं और आम जनता के बीच निरंतर संवाद से होती है।
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व्यापार प्रकोष्ठ के केंद्रीय अध्यक्ष सुमित अरोड़ा ने कहा कि व्यापारियों से जुड़े मुद्दों को भी उचित मंच पर उठाया जाना जरूरी है। प्रसन्न कुमार झा, अनिल सिंह रावत, विकास पंडित, रजत अरोड़ा, सोनू, शिवा जोशी, रंजीत कुमार, सौदागर कुमार, अमरजीत, पवन कुमार, जितेंद्र दास, गौरव अरोड़ा, सोनू कुमार और केवल सिंह रावत ने सदस्यता ग्रहण की। इस दौरान संदीप अग्रवाल, जसवंत सिंह बिष्ट, तुषार चौधरी, राकेश चौहान आदि मौजूद रहे।
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