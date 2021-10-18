Roorkee News: उत्तराखंड क्रांति दल में शामिल हुए 14 लोग

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गोकुल रावत ने कहा कि यूकेडी प्रदेश के जनसरोकारों और स्थानीय समस्याओं से जुड़े मुद्दों को लगातार उठाता रहा है। कार्यक्रम संयोजक प्रसन्न कुमार झा ने कहा कि यूकेडी प्रदेश की स्थानीय समस्याओं और जनभावनाओं को राजनीतिक मंच पर उठाने का कार्य कर रहा है। जिला महामंत्री रवि जैन ने कहा कि किसी भी संगठन की मजबूती कार्यकर्ताओं और आम जनता के बीच निरंतर संवाद से होती है।व्यापार प्रकोष्ठ के केंद्रीय अध्यक्ष सुमित अरोड़ा ने कहा कि व्यापारियों से जुड़े मुद्दों को भी उचित मंच पर उठाया जाना जरूरी है। प्रसन्न कुमार झा, अनिल सिंह रावत, विकास पंडित, रजत अरोड़ा, सोनू, शिवा जोशी, रंजीत कुमार, सौदागर कुमार, अमरजीत, पवन कुमार, जितेंद्र दास, गौरव अरोड़ा, सोनू कुमार और केवल सिंह रावत ने सदस्यता ग्रहण की। इस दौरान संदीप अग्रवाल, जसवंत सिंह बिष्ट, तुषार चौधरी, राकेश चौहान आदि मौजूद रहे।