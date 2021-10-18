Roorkee News: महंत गोविंददास हत्याकांड के आरोपी को पुलिस ने जेल भेजा

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पुलिस के अनुसार, वर्ष 2024 में कनखल स्थित श्रद्धा भक्ति आश्रम के महंत गोविंददास की हत्या के मामले में सौरव उर्फ बिट्टू लंबे समय से फरार चल रहा था। रविवार को एसटीएफ ने बागपत के टीकरी गांव में दबिश देकर उसे गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी के बाद सोमवार सुबह आरोपी को हरिद्वार लाया गया और कनखल कोतवाली में दाखिल किया गया। कोतवाली में पुलिस ने आरोपी से संबंधित आवश्यक दस्तावेजी और कानूनी कार्रवाई पूरी की। इसके बाद उसे न्यायालय में पेश किया गया। न्यायालय के आदेश पर आरोपी को जेल भेज दिया गया।पुलिस के मुताबिक, महंत गोविंददास हत्याकांड की जांच में छह आरोपियों के नाम सामने आए थे। इनमें चार आरोपियों को हरिद्वार पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। सौरव उर्फ बिट्टू और एक अन्य आरोपी फरार चल रहे थे। दोनों की गिरफ्तारी पर 50-50 हजार रुपये का इनाम घोषित किया गया था। कोतवाली प्रभारी देवेंद्र सिंह रावत ने बताया कि आरोपी को जेल भेज दिया गया है। फरार आरोपी की तलाश की जा रही है।