Roorkee News: पुरानी पेंशन के मुद्दे पर सीएम धामी से मिला शिक्षकों का प्रतिनिधिमंडल

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पुरानी पेंशन बहाली संगठन के प्रदेश अध्यक्ष जीतमणि पैन्यूली के नेतृत्व में मिले प्रतिनिधिमंडल ने दोनों मांगों को मुख्यमंत्री के समक्ष प्रमुखता से रखा। उत्तरांचल स्टेट प्राइमरी टीचर्स एसोसिएशन, हरिद्वार के जिलाध्यक्ष अश्वनी चौहान ने बताया कि मुख्यमंत्री ने आरटीई लागू होने से पूर्व नियुक्त शिक्षकों को टैट से छूट देने के विषय पर जल्द समाधान का सकारात्मक आश्वासन दिया है। साथ ही पुरानी पेंशन बहाली के मुद्दे को भी गंभीरता से सुनते हुए आगे सकारात्मक पहल की बात कही है।

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2010 से पूर्व नियुक्त शिक्षकों के लिए टैट की बाध्यता समाप्त करने और पुरानी पेंशन योजना की बहाली को लेकर उत्तराखंड के शिक्षक-कर्मचारी प्रतिनिधिमंडल ने सोमवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की। यह वार्ता 13 सितंबर को देहरादून में आयोजित पेंशन महारैली के बाद मुख्यमंत्री आवास से मिले आमंत्रण के क्रम में हुई।