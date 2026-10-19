किशोरी को आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला: फाइनल रिपोर्ट के नाम पर रिश्वत मांगी, दो दरोगाओं पर एफआईआर

एक किशोरी को आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में फाइनल रिपोर्ट (एफआर) लगाने के नाम पर रिश्वत लेने और मांगने के आरोप में दो तत्कालीन दरोगाओं के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। शिकायतकर्ता ने मामले से संबंधित ऑडियो और रिकॉर्डिंग भी अधिकारियों को सौंपी थी। एसपी देहात की जांच रिपोर्ट के आधार पर दोनों के खिलाफ कार्रवाई की गई है।

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