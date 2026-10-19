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कुंजापुरी मेला: लाइव शो में दलेर मेहंदी की आवाज लड़खड़ाई, भड़के कैबिनेट मंत्री ने मंच पर जाकर टोका

Mon, 19 Oct 2026 05:08 PM IST
Alka Tyagi संवाद न्यूज एजेंसी, ‎नरेंद्रनगर(टिहरी)
संवाद न्यूज एजेंसी, ‎नरेंद्रनगर(टिहरी) Published by: Alka Tyagi Updated Mon, 19 Oct 2026 05:08 PM IST
सार

कुंजापुरी मेले की सांस्कृतिक संध्या में दलेर मेहंदी की आवाज लड़खड़ा रही थी। इस दौरान मंत्री ने उन्हें टोक दिया। कहा कि आपसे ठीक से बोल भी नहीं जा रहा है, गाना क्या गाएंगे।

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Uttarakhand Kunjapuri Mela In Tehri Cabinet Minister furious after Daler Mehndi’s voice falters
मंच पर दलेर मेहंदी को टोकते मंत्री सुबोध उनियाल - फोटो : अमर उजाला ग्राफिक्स

विस्तार
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टिहरी में आयोजित कुंजापुरी मेले की सांस्कृतिक संध्या में पंजाबी गायक दलेर मेहंदी अपनी प्रस्तुति दे रहे थे। इस दौरान उनकी आवाज लड़खड़ाने से नाराज कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने मंच पर आकर उन्हें टोक दिया। उन्होंने कहा कि आपको इसलिए बुलाया गया था, कि हमारे लोगों का इंटरटेनमेंट हो, यह गलत बात है, बड़े नाम की इज्जत रखनी चाहिए।

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आपसे ठीक से बोल भी नहीं जा रहा है, गाना क्या गाएंगे। इस पर मेहंदी ने कहा कि सर आपने मुझे इज्जत से बुलाया। आपसे रिक्वेस्ट है, कि आप पांडाल में बैठ जाएं हम अच्छी प्रस्तुति दे रहे हैं। दर्शक मनवीर सिंह, राजेंद्र सिंह और सूरत सिंह आदि ने बताया कि इस दौरान पांडाल में दर्शकों की ओर से खूब हल्ला होता रहा।  
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डीजे की धुन पर भी दर्शक देर रातक झूमते रहे
सिद्धपीठ मां कुंजापुरी पर्यटन एवं विकास मेले की सांस्कृतिक संध्या में प्रसिद्ध गायक दलेर मेंहदी ने अपने सहयोगी कलाकारों के साथ पंजाबी गीतों की शानदार प्रस्तुतियां देकर दर्शकों का भरपूर मनोरंजन किया। बड़ी संख्या में पहुंचे दर्शकों ने देर रात तक गीत-संगीत का आनंद लिया।

50वें सिद्धपीठ कुंजापुरी मेले की सांस्कृतिक संध्या में प्रसिद्ध गायक दलेर मेहंदी के मंच पर आते ही युवाओं को खासा उत्साह देखने को मिला। उन्होंने नमो-नमो, रब-रब, नना ना रे, हो जाएगी बल्ले-बल्ले सहित साथी कलाकारों के साथ कई गीतों की प्रस्तुति देकर दर्शकों का खूब मनोरंजन किया। इस दौरान दर्शकों से भरे पांडाल में युवा पंजाबी गीतों पर थिरकते रहे। 

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