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Roorkee News: लाइसेंसी रिवाॅल्वर से चली गोली, दुकान के फ्रिज में धंसी

Mon, 19 Oct 2026 07:06 PM IST
देहरादून ब्यूरो
Dehradun Bureau देहरादून ब्यूरो
Updated Mon, 19 Oct 2026 07:06 PM IST
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A shot fired from a licensed revolver became embedded in a shop's refrigerator
भिक्कमपुर गांव में एक दुकान में युवक के लाइसेंसी रिवाॅल्वर से गोली चलने से हड़कंप मच गया। गोली छिटककर यहां रखे फ्रिज में जा धंसी। गोली से शस्त्रधारक का अंगूठा घायल होने की भी जानकारी है। गनीमत रही कि गोली सीधे किसी को नहीं लगी। पुलिस ने दुकान स्वामी की तहरीर पर शस्त्रधारक और एक अन्य के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली है। गांव निवासी पंकज कुमार की गांव में परचून की दुकान है। 18 अक्तूबर को देर शाम को वह अपनी दुकान पर बैठे थे। इस दौरान गांव का ही आरोपी रवि अपने साथी पंकज व एक अन्य के साथ कार में उसकी दुकान पर पहुंचा। दोनों युवक कार में ही कुछ दूर बैठे थे। रवि कार से उतरकर सामान खरीदने लगा। इसी दौरान किसी ने उसके पास मौजूद लाइसेंसी रिवाॅल्वर देखने की बात कही। उसने रिवाॅल्वर बाहर निकाला तभी अचानक उससे गोली चल गई। गोली छिटककर रवि के अंगूठे को घायल करते हुए दुकान में रखे फ्रिज में जाकर धंस गई। गोली चलने से आसपास मौजूद लोगों में हड़कंप मच गया। सूचना पर भिक्कमपुर चौकी पुलिस मौके पर पहुंची और घटना की जानकारी ली। दुकानदार की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी रवि व उसके साथी पंकज के खिलाफ संबंधित धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कर ली है। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि प्रथमदृष्टया शस्त्रधारक की लापरवाही से गोली चलने का मामला सामने आया है। प्राथमिकी दर्ज कर विवेचना की जा रही है। आरोपी के शस्त्र लाइसेंस के निरस्तीकरण के संबंध में कार्रवाई की जाएगी।
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