Rishikesh News: दो सांपों को रेस्क्यू कर जंगल में छोड़ा

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श्यामपुर। जिला गंगा सुरक्षा समिति के नामित सदस्य पर्यावरणविद विनोद जुगलान ने सूचना मिलने पर रविवार सुबह नेगी मोहल्ला वार्ड नंबर पांच में शूरवीर सिंह नेगी के घर से सांप को पकड़ा व सुरक्षित रेस्क्यू कर जंगल में छोड़ दिया। उसके बाद दूसरी सूचना पर श्यामपुर के नंबरदार फार्म में गोविंद लाल के आंगन में पेड़ में बैठे अजगर को अपने सहयोगी वन्यजीव प्रेमी अखिल भंडारी के साथ कड़ी मशक्कत के बाद अजगर को बोरे में बंदकर जंगल में सुरक्षित छोड़ दिया। उन्होंने बताया कि रेस्क्यू किया गया सांप इंडियन रॉक पायथन प्रजाति का था जो करीब 10 फुट लंबा है। इस अवसर पर राकेश पेटवाल, राजेश भट्ट, सूरज पाल, विशाल पाल, अनिल दास, राजपाल, गोविंद लाल, कालिका प्रसाद, सुषमा पाल, सोनिया पाल, सावित्री देवी आदि उपस्थित रहे।