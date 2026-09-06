फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Rishikesh News ›   Suman Gaur to Receive the Late Dwarika Prasad Malasi Smriti Awaaz Ratna Award

Rishikesh News: सुमन गौड़ को मिलेगा स्व. द्वारिका प्रसाद मलासी स्मृति आवाज रत्न सम्मान

Sun, 06 Sep 2026 05:15 PM IST
देहरादून ब्यूरो
Dehradun Bureau देहरादून ब्यूरो
Updated Sun, 06 Sep 2026 05:15 PM IST
विज्ञापन
Suman Gaur to Receive the Late Dwarika Prasad Malasi Smriti Awaaz Ratna Award
ऋषिकेश। ढालवाला स्थित एक वेडिंग प्वाइंट में आवाज साहित्यिक संस्था की ओर से रविवार को एक बैठक का आयोजन किया गया। संस्था के अध्यक्ष अशोक क्रेजी की अध्यक्षता में संपन्न हुई बैठक में हिंदी दिवस पर एक कार्यक्रम आयोजन करने पर सहमति बनीं। संस्था के सदस्य मनोज मलासी और डॉ. सुनील दत्त थपलियाल ने घोषणा की कि इस वर्ष 2026 का प्रतिष्ठित स्व. द्वारिका प्रसाद मलासी स्मृति आवाज रत्न सम्मान प्रसिद्ध लोक संस्कृति संवाहिका एवं सांस्कृतिक कलाकार सुमन गौड़ को दिया जाएगा। संस्था के उपाध्यक्ष आचार्य रामकृष्ण पोखरियाल, प्रबोध उनियाल ने बताया कि यह कार्यक्रम गढ़भूमि लोक संस्कृति संरक्षण समिति ढालवाला और आवाज साहित्यिक संस्था के संयुक्त प्रयासों से आयोजित किया जाएगा। संस्था के सचिव महेश चिटकारिया ने आय-व्यय का लेखा-जोखा प्रस्तुत किया। सत्येंद्र चौहान ने संस्था के सदस्यता अभियान को गति देने पर विचार रखे। यह सम्मान विगत डेढ़ दशक से साहित्य एवं संस्कृति के उन्नयन में उत्कृष्ट योगदान देने वाली हस्तियों को दिया जाता रहा है। इस अवसर पर सुरेंद्र सिंह भंडारी,धनीराम बिंजोला आदि उपस्थित रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed