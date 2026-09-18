छात्र संघ चुनाव : कोषाध्यक्ष और सह सचिव पद छात्राओं के लिए आरक्षित

विज्ञापन

ऋषिकेश। श्रीदेव सुमन उत्तराखंड विश्वविद्यालय के छात्र संघ चुनाव की अब तस्वीर अब धीरे-धीरे साफ होने लगी है। विश्वविद्यालय ने कोषाध्यक्ष और सह सचिव पद को छात्राओं के लिए आरक्षित किया है। पिछले वर्ष भी इन्हीं दोनों पदों पर छात्राओं के लिए आरक्षण लागू था। आरक्षित पदों की स्थिति स्पष्ट होते ही चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी कर रहे दावेदारों ने सक्रियता बढ़ा दी है।छात्र संघ चुनाव में छात्राओं के लिए पदों पर आरक्षण की स्थिति स्पष्ट न होने से छात्र संगठन और दावेदार असमंजस में थे। वे खुलकर छात्रों के बीच दावेदार नहीं रख पा रहे थे वहीं एनएसयूआई और एबीवीपी प्रत्याशियों की घोषणा नहीं कर पा रहे थे। साथ ही परिसर प्रशासन चुनाव के लिए अधिसूचना जारी नहीं कर पा रहा था। अब श्रीदेव सुमन विवि प्रशासन ने आरक्षण की स्थिति स्पष्ट कर दी है। इस बार भी छात्राओं की झोली में सह सचिव और कोषाध्यक्ष पद आए हैं। अब संभावित प्रत्याशी छात्र-छात्राओं के बीच संपर्क बढ़ाने में जुट गए हैं। वहीं, प्रमुख छात्र संगठनों की ओर से भी प्रत्याशियों के नाम तय करने की कवायद तेज हो गई है। एनएसयूआई के महानगर अध्यक्ष हिमांशु जाटव ने कहा कि संगठन छात्र संघ चुनाव में सभी पदों पर अपने प्रत्याशी मैदान में उतारेगा। संगठन की ओर से प्रत्याशियों के चयन की प्रक्रिया चल रही है और जल्द ही नामों की घोषणा किए जाने की उम्मीद है। वहीं एबीवीपी भी सभी पदों पर प्रत्याशी खड़ा करने का दावा कर रही है।पांच में से तीन पदों पर छात्राएं होंगी मैदान मेंछात्र संघ के पांच में से तीन पदों पर छात्राएं मैदान में होंगी। कोषाध्यक्ष व सह सचिव पद छात्राओं के लिए आरक्षित है, ऐसे में इन पदों पर सिर्फ छात्राएं ही मैदान में होंगी, वहीं उपाध्यक्ष पद पर भी छात्राएं दावेदारी कर रही हैं। इस पद पर भी छात्रा प्रत्याशी की पूरी संभावना है। ऐसे में तीन पदों पर छात्राओं के मैदान में होंगी। अध्यक्ष और सचिव पद पर अभी छात्र ही दावेदारी करते दिख रहे हैं।