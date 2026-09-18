फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Rishikesh News ›   Digital payment facilities at shops may be discontinued; festive season woes likely to rise

Rishikesh News: दुकानों पर बंद हो सकती है डिजिटल पेमेंट सुविधा, त्योहारी सीजन में बढ़ेगी परेशानी

Fri, 18 Sep 2026 06:44 PM IST
देहरादून ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, ऋषिकेश
संवाद न्यूज एजेंसी, ऋषिकेश Updated Fri, 18 Sep 2026 06:44 PM IST
विज्ञापन
Digital payment facilities at shops may be discontinued; festive season woes likely to rise
ऋषिकेश। यूपीआई लेन-देन से जुड़े नए नियमों पर तीर्थनगरी के व्यापारियों में आक्रोश है। व्यापारियों का कहना है कि सरकार ने कैशलेस व्यवस्था को बढ़ावा दिया और अब दो हजार रुपये से अधिक के डिजिटल भुगतान पर टैक्स लगाने से छोटे-बड़े कारोबारियों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ेगा। उन्होंने चेतावनी दी कि नियम वापस नहीं लिए गए तो दुकानों से यूपीआई बारकोड हटाकर डिजिटल भुगतान बंद किया जा सकता है। व्यापारियों के मुताबिक इससे ग्राहकों को नकदी पर निर्भर होना पड़ेगा और त्योहारी सीजन में एटीएम-बैंकों पर भीड़ बढ़ने के साथ कारोबार प्रभावित हो सकता है।
विज्ञापन

क्या हिते हैं व्यापारी
1-सरकार ने पहले व्यापारियों को कैशलेस व्यवस्था अपनाने के लिए योजनाएं चलाईं। छोटे-बड़े सभी व्यापारियों ने यूपीआई और डिजिटल भुगतान को अपनाया लेकिन अब उसी व्यवस्था पर अतिरिक्त शुल्क लगाने की बात कही जा रही है। यदि सरकार ने फैसला वापस नहीं लिया तो व्यापारी मजबूर होकर डिजिटल भुगतान की सुविधा हटाकर केवल नकद में कारोबार करने को बाध्य होंगे।- लोकेश कुमार,
विज्ञापन

2- यदि फैसला वापस नहीं लिया गया तो आने वाले दिनों में दुकानों से यूपीआई बारकोड हटाए जा सकते हैं। इसका असर आगामी त्योहारी सीजन की खरीदारी पर भी दिखाई दे सकता है। डिजिटल सेवा बंद किए जाने से सीजन में बाहरी राज्यों से आए पर्यटकों को एटीएम का सहारा लेना पड़ सकता है जिससे शहर के एटीएम पर अधिक दबाव पड़ सकता है। -हर्षित गुप्ता,
विज्ञापन
विज्ञापन

3- डिजिटल भुगतान बंद होने से लोगों को एटीएम से नकदी निकालने के लिए लंबी कतारों में लगना पड़ सकता है। साथ ही व्यापारियों को भी बैंक में नकदी जमा कराने के लिए अतिरिक्त समय खर्च करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि जिस व्यवस्था ने बाजार में लेन-देन को आसान बनाया, उसे शुल्क के बोझ से पीछे धकेलना व्यापारियों के हित में नहीं है।-नारायण कक्कड़,
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed