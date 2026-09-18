Rishikesh News: छात्र-छात्राओं ने ली स्वच्छता की शपथ
संवाद न्यूज एजेंसी, ऋषिकेश Updated Fri, 18 Sep 2026 06:28 PM IST
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ऋषिकेश। स्वच्छता सेवा पखवाड़ा अभियान के तहत हैप्पी होम स्कूल खदरी श्यामपुर और पीएम श्री जीआईसी आईडीपीएल के छात्रों व एनएसएस स्वयंसेवकों ने नगर निगम ऋषिकेश के स्वच्छता ब्रांड एंबेसडर विनोद प्रसाद जुगलान के नेतृत्व में एमआरएफ सेंटर का दौरा किया। जुगलान ने छात्र छात्राओं को कूड़ा निस्तारण की वैज्ञानिक तकनीकी की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि किस प्रकार कूड़े को छटनी के बाद गंधविहीन कम्पोस्ट में परिवर्तित किया जाता है। कार्यक्रम में छात्र छात्राओं को स्वच्छता की शपथ दिलाई गई। इस अवसर पर नगर निगम के मुख्य सफाई निरीक्षक अमित नेगी, महेश उनियाल, युगल दुबे, अनुज शुक्ला, अंकित राजपूत, अभिषेक नेगी, राजेश कुमार, डॉ. त्रिलोक चंद सोनी, मनोज कुमार गुप्ता आदि उपस्थित रहे।
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