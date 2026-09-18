Rishikesh News: विधायक चैंपियनशिप ट्रॉफी में रहा मारखमग्रांट के खिलाड़ियों का दबदबा
देहरादून ब्यूरो
Updated Fri, 18 Sep 2026 07:02 PM IST
Updated Fri, 18 Sep 2026 07:02 PM IST
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- सुनारगांव, अठूरवाला में आयोजित प्रतियोगिता में विधायक चैंपियनशिप ट्रॉफी का हुआ आयोजन
विधायक चैंपियनशिप ट्रॉफी में रहा मारखमग्रांट के खिलाड़ियों का दबदबा
जौलीग्रांट। राजकीय कन्या उच्च्तर माध्यामिक विद्यालय सुनारगांव, अठूरवाला में विधायक चैंपियनशिप ट्रॉफी का आयोजन किया गया। पहले दिन शुक्रवार को आयोजित की खेल प्रतियोगिताओं में मारखमग्रांट के खिलाड़ियों का दबदबा रहा। शुक्रवार को प्रतियोगिता का शुभारंभ क्षेत्रीय विधायक बृजभूषण गैरोला ने किया। इस दौरान विधायक बृजभूषण गैरोला ने कहा कि इन खेल प्रतियोगिताओं का उद्देश्य गांव की खेल प्रतिभाओं को मंच प्रदान कर आगे बढ़ाना है। खेल, विद्यार्थी जीवन का अहम हिस्सा हैं। सभी बच्चों को खेलकूद प्रतियोगिताओं में प्रतिभाग करना चाहिए।
पहले दिन पहले दिन एथलेटिक्स, खो-खो, कबड्डी और मुर्गा झपट आदि प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में न्याय पंचायत रानीपोखरी, मारखमग्रांट, भानियावाला, थानो के खिलाड़ियों ने भाग लिया। अंडर 14 खो-खो बालिका वर्ग में भानियावाला प्रथम, मारखमग्रांट द्वितीय और थानो न्याय पंचायत रहा। अंडर 19 बालक वर्ग में मारखमग्रांट प्रथम, भानियावाला द्वितीय और थानो न्याय पंचायत तृतीय रहा। अंडर 19 कबड्डी बालिका वर्ग में प्रथम मारखमग्रांट, द्वितीय रानीपोखरी और तृतीय थानो रहा। अंडर 19 खो-खो बालक वर्ग में प्रथम मारखमग्रांट, द्वितीय भानियावाला और तृतीय थानो रहा। अंडर 14 गोला फेंक बालक वर्ग में प्रथम द्विव्यांशु, द्वितीय आर्यन रावत और तृतीय शौर्य रहे। अंडर 14 कबड्डी बालक वर्ग में प्रथम मारखमग्रांट, द्वितीय भानियावाला और तृतीय थानो रहे। अंडर 14 लंबी कूद बालक वर्ग में रूद्राक्ष बिष्ट प्रथम, द्वितीय करन और तृतीय इम्तियाज रहे। 600 मीटर बालिका दौड़ में प्रियांशी प्रथम, अदिति द्वितीय और अनन्या तृतीय रही। 600 मीटर दौड़ बालक वर्ग में रूद्र राणा प्रथम, द्वितीय आकाश कुमार और तृतीय विपुल रहे।
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विधायक चैंपियनशिप ट्रॉफी में रहा मारखमग्रांट के खिलाड़ियों का दबदबा
जौलीग्रांट। राजकीय कन्या उच्च्तर माध्यामिक विद्यालय सुनारगांव, अठूरवाला में विधायक चैंपियनशिप ट्रॉफी का आयोजन किया गया। पहले दिन शुक्रवार को आयोजित की खेल प्रतियोगिताओं में मारखमग्रांट के खिलाड़ियों का दबदबा रहा। शुक्रवार को प्रतियोगिता का शुभारंभ क्षेत्रीय विधायक बृजभूषण गैरोला ने किया। इस दौरान विधायक बृजभूषण गैरोला ने कहा कि इन खेल प्रतियोगिताओं का उद्देश्य गांव की खेल प्रतिभाओं को मंच प्रदान कर आगे बढ़ाना है। खेल, विद्यार्थी जीवन का अहम हिस्सा हैं। सभी बच्चों को खेलकूद प्रतियोगिताओं में प्रतिभाग करना चाहिए।
पहले दिन पहले दिन एथलेटिक्स, खो-खो, कबड्डी और मुर्गा झपट आदि प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में न्याय पंचायत रानीपोखरी, मारखमग्रांट, भानियावाला, थानो के खिलाड़ियों ने भाग लिया। अंडर 14 खो-खो बालिका वर्ग में भानियावाला प्रथम, मारखमग्रांट द्वितीय और थानो न्याय पंचायत रहा। अंडर 19 बालक वर्ग में मारखमग्रांट प्रथम, भानियावाला द्वितीय और थानो न्याय पंचायत तृतीय रहा। अंडर 19 कबड्डी बालिका वर्ग में प्रथम मारखमग्रांट, द्वितीय रानीपोखरी और तृतीय थानो रहा। अंडर 19 खो-खो बालक वर्ग में प्रथम मारखमग्रांट, द्वितीय भानियावाला और तृतीय थानो रहा। अंडर 14 गोला फेंक बालक वर्ग में प्रथम द्विव्यांशु, द्वितीय आर्यन रावत और तृतीय शौर्य रहे। अंडर 14 कबड्डी बालक वर्ग में प्रथम मारखमग्रांट, द्वितीय भानियावाला और तृतीय थानो रहे। अंडर 14 लंबी कूद बालक वर्ग में रूद्राक्ष बिष्ट प्रथम, द्वितीय करन और तृतीय इम्तियाज रहे। 600 मीटर बालिका दौड़ में प्रियांशी प्रथम, अदिति द्वितीय और अनन्या तृतीय रही। 600 मीटर दौड़ बालक वर्ग में रूद्र राणा प्रथम, द्वितीय आकाश कुमार और तृतीय विपुल रहे।
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