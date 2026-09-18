फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Rishikesh News ›   Forest Department alleges encroachment on Srinagar National Highway

Rishikesh News: वन विभाग ने एनएच श्रीनगर पर अतिक्रमण कराने का लगाया आरोप

Fri, 18 Sep 2026 06:40 PM IST
देहरादून ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, ऋषिकेश
संवाद न्यूज एजेंसी, ऋषिकेश Updated Fri, 18 Sep 2026 06:40 PM IST
विज्ञापन
Forest Department alleges encroachment on Srinagar National Highway
-हाईवे किनारे अतिक्रमण होंगे ध्वस्त
विज्ञापन

वन विभाग ने एनएच श्रीनगर पर अतिक्रमण कराने का लगाया आरोप
ऋषिकेश। नरेंद्रनगर वन प्रभाग के शिवपुरी रेंज अधिकारी ने राष्ट्रीय राजमार्ग खंड लोनिवि श्रीनगर गढ़वाल पर हाईवे पर अतिक्रमण करने का आरोप लगाया है। साथ ही अतिक्रमण हटाने के लिए एनएच श्रीनगर गढ़वाल के अधिशासी अभियंता को पत्र लिखने की बात कही गई है। एनएच श्रीनगर के अधिशासी अभियंता ने कहा कि अभियान चलाकर अतिक्रमण ध्वस्त किया जाएगा।
शिवपुरी रेंजर महेश प्रसाद सेमवाल ने बताया कि तपोवन में पुलिस चौकी से शिवपुरी तक हाईवे किनारे दुकानें संचालित हो रही हैं। दुकानदार पॉलिथीन, डिस्पोजल, बचा हुआ खाना और अन्य अपशिष्ट को वन भूमि में फेंक रहे हैं। इससे वन्यजीव हाईवे की ओर आ रहे हैं और वन्यजीवों के सड़क दुर्घटना में घायल होने की आशंका बनी रहती है। हाईवे के किनारे दुकानें लगने से पर्यटक के वाहन भी हाईवे पर पार्क किए जा रहे हैं। इससे हाईवे पर जाम भी लग रहा है। हाईवे किनारे कुछ लोग स्थायी निर्माण कर रहे हैं, इसकी शिकायतें वन विभाग तक पहुंच रही हैं। बताया कि ब्रह्मपुरी से तीन किलोमीटर आगे तिमलपाणी में कच्ची दुकान को अंदर से वेल्डिंग कर पक्का ढांचा बनाने की सूचना मिलने के बाद टीम को मौके पर भेजा गया था। उन्होंने बताया कि वन भूमि पर पक्का निर्माण नहीं होने दिया जाएगा। जेसीबी की मदद से पूरा स्ट्रक्चर ध्वस्त कर वहां पर पौधरोपण किया जाएगा। हाईवे के किनारे अतिक्रमण हटाने के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग खंड श्रीनगर गढ़वाल के अधिशासी अभियंता को पत्र लिखा जाएगा।
विज्ञापन

कोट-
- तपोवन से शिवपुरी तक हाईवे किनारे अस्थायी दुकानों को हटाने के लिए उनके संचालकों को नोटिस दिया जाएगा। इसके बाद पुलिस बल के साथ मिलकर अतिक्रमण ध्वस्त किया जाएगा।-राजवीर चौहान, ईई, राष्ट्रीय राजमार्ग खंड श्रीनगर गढ़वाल
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed