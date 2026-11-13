Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Rishikesh News ›   Prior admission must be cancelled to participate in mop-up counselling

Rishikesh News: मॉपअप काउंसिलिंग में शामिल होने के लिए पहले निरस्त कराना होगा पूर्व में लिया प्रवेश

Fri, 13 Nov 2026 06:54 PM IST
देहरादून ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, ऋषिकेश
संवाद न्यूज एजेंसी, ऋषिकेश Updated Fri, 13 Nov 2026 06:54 PM IST
विज्ञापन
Prior admission must be cancelled to participate in mop-up counselling
बीएएमएस की रिक्त सीटों पर 17 नवंबर से शुरू होगी प्रक्रिया, 23 और 24 को होगी भौतिक काउंसिलिंग
विज्ञापन

ऋषिकेश। उत्तराखंड आयुर्वेद विश्वविद्यालय की बीएएमएस मॉपअप राउंड काउंसिलिंग में मनपसंद कॉलेज में प्रवेश पाने के इच्छुक पहले से प्रवेशित अभ्यर्थियों को अपना मौजूदा प्रवेश निरस्त कराना होगा। इसके बाद ही उन्हें मॉपअप काउंसिलिंग में प्रतिभाग करने की अनुमति मिलेगी। प्रवेश निरस्त होने से रिक्त होने वाली सीट भी काउंसिलिंग प्रक्रिया के तहत किसी अन्य पात्र अभ्यर्थी को आवंटित की जाएगी।
विश्वविद्यालय बीएएमएस पाठ्यक्रम की रिक्त सीटों को भरने के लिए 17 नवंबर से मॉपअप काउंसिलिंग शुरू करेगा। इसके लिए अभ्यर्थी 17 से 20 नवंबर तक ऑनलाइन पंजीकरण कर शुल्क जमा कर सकेंगे। 21 नवंबर को रात 11:30 बजे तक मेरिट सूची जारी की जाएगी। इसके बाद 23 नवंबर को आरक्षित श्रेणी और 24 को अनारक्षित राज्य कोटे व अखिल भारतीय कोटे के अभ्यर्थियों की भौतिक काउंसिलिंग होगी। सीटों का आवंटन विश्वविद्यालय के काउंसिलिंग बोर्ड की ओर से किया जाएगा। काउंसिलिंग के दौरान ही अभ्यर्थियों को सीट आवंटित कर प्रवेश दिया जाएगा। प्रवेश प्रक्रिया 25 नवंबर को दोपहर एक बजे तक पूरी करनी होगी। मॉपअप राउंड उन अभ्यर्थियों के लिए भी अवसर है, जिन्हें पहले चरणों में सीट आवंटित हो चुकी है लेकिन वह अपने पसंदीदा कॉलेज में प्रवेश लेना चाहते हैं। हालांकि, कॉलेज बदलने की इस प्रक्रिया में शामिल होने के लिए उन्हें पहले वर्तमान कॉलेज में लिया गया प्रवेश छोड़ना होगा। मॉपअप राउंड काउंसिलिंग में प्रतिभाग करने के लिए ऐसे छात्रों को नए सिरे से आवेदन करना होगा और शुल्क भी जमा करना होगा।
विज्ञापन

- पूर्व प्रवेशित छात्रों को मॉपअप राउंड में प्रतिभाग करने के लिए अपना प्रवेश निरस्त करवाना होगा, ऐसे छात्रों को नए सिरे से आवेदन करने के साथ ही शुल्क भी जमा करना होगा। डॉ. एसके बरनवाल, कुलसचिव, उत्तराखंड आर्युवेद विवि।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

Followed