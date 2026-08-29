Rishikesh News: अवैध उपखनिज भंडारण पर तीस हजार का जुर्माना
देहरादून ब्यूरो
Updated Sat, 29 Aug 2026 06:16 PM IST
Updated Sat, 29 Aug 2026 06:16 PM IST
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श्यामपुर। मुख्यमंत्री पोर्टल पर दर्ज शिकायत पर कार्रवाई करते हुए खनन विभाग ने गढ़ी मयचक में अवैध रूप से उपखनिज का भंडारण करने पर तीस हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया। सहायक खनिज पर्यवेक्षक पंकज चंद ने गढ़ी मयचक का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान मौके पर अवैध रूप से उपखनिज का भंडारण पाया गया। इस पर सहायक खनिल पर्यवेक्षक ने तीस हजार रुपये का दंड लगाया गया है। कहा कि अवैध खनन भंडारण पर आगे भी कार्रवाई की जाएगी।
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