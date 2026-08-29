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Rishikesh News: नई कार खरीदी, बुकिंग मिली तो ऋषिकेश पहुंची, सीज

Sat, 29 Aug 2026 06:03 PM IST
देहरादून ब्यूरो
Dehradun Bureau देहरादून ब्यूरो
Updated Sat, 29 Aug 2026 06:03 PM IST
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Bought a new car, got a booking, reached Rishikesh, seized
ऋषिकेश। नई कार खरीदी, बुकिंग मिली तो चालक यात्रियों को लेकर ऋषिकेश पहुंच गया। वाहन का पंजीकरण न होने पर एआरटीओ ने कार को सीज कर दिया।
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पंजाब के लुधियाना के जिले से अस्थायी नंबर की कार यात्रियों को लेकर ऋषिकेश आ रही थी। इस कार में चालक सहित कुल छह लोग बैठे थे। जब जांच के दौरान एआरटीओ प्रवर्तन रश्मि पंत ने कार के कागज मांगे तो वाहन चालक कार को प्राइवेट बताने लगा। जब बिक्री पत्र देखा गया तो कार व्यावसायिक निकली। यह कार पंजाब के लुधियाना जिले से जुलाई के प्रथम सप्ताह में खरीदी गई थी। एक महीने से अधिक समय बीत जाने के बाद भी कार स्वामी ने उसका पंजीकरण नहीं कराया गया। जांच के दौरान एआरटीओ की ओर से कार को सीज कर दिया गया। एआरटीओ ने कहा कि बिना पंजीकरण के वाहनों का संचालन नहीं होने दिया जाएगा।
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