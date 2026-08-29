Rishikesh News: नीलकंठ मोटर मार्ग पर आफत की बारिश, जगह-जगह आया मलबा

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काली कुंड एवं मोहनचट्टी के समीप कई वाहन मलबे में फंस गए। सूचना मिलते ही लोनिवि दुगड्डा की टीमें मौके पर पहुंची और रात भर मलबे में फंसे वाहनों को निकालने और मलबा हटाने में जुटी रहीं। मशक्कत के बाद शनिवार सुबह करीब आठ बजे लक्ष्मण झूला कांडी सड़क को यातायात के लिए खोल दिया गया। खैरखाल स्थित गदेरे में शनिवार को दिनभर मलबा आता रहा। स्थिति को देखते हुए मौके पर जेसीबी मशीन तैनात की गई है जो लगातार मार्ग खोलने का काम कर रही है। लगातार बारिश के कारण कई गांवों में ग्रामीण सड़कें, पैदल रास्ते और मकानों के पुश्ते क्षतिग्रस्त हो गए हैं। ग्रामीणों ने आपदा कंट्रोल रूम में शिकायतें दर्ज करवाई हैं।- प्रशासन पूरी स्थिति पर नजर बनाए हुए है और लोनिवि की टीमों को अलर्ट मोड पर रहने को निर्देशित किया गया हैं। -चतर सिंह चौहान एसडीएम