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Rishikesh News: नीलकंठ मोटर मार्ग पर आफत की बारिश, जगह-जगह आया मलबा

Sat, 29 Aug 2026 05:50 PM IST
देहरादून ब्यूरो
Dehradun Bureau देहरादून ब्यूरो
Updated Sat, 29 Aug 2026 05:50 PM IST
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Torrential rain wreaks havoc on the Neelkanth motor road; debris piles up at various locations.
यमकेश्वर। शुक्रवार रात से हुई लगातार बारिश ने नीलकंठ मोटर मार्ग पर जमकर कहर बरपाया। फूलचट्टी, रत्तापानी, कालीकुंड, मोहनचट्टी और खैरखाल समेत कई स्थानों पर पहाड़ी से भारी मलबा सड़क पर आ गया। इससे मार्ग पर यातायात प्रभावित रहा और राहगीरों को आवाजाही में परेशानी का सामना करना पड़ा।
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काली कुंड एवं मोहनचट्टी के समीप कई वाहन मलबे में फंस गए। सूचना मिलते ही लोनिवि दुगड्डा की टीमें मौके पर पहुंची और रात भर मलबे में फंसे वाहनों को निकालने और मलबा हटाने में जुटी रहीं। मशक्कत के बाद शनिवार सुबह करीब आठ बजे लक्ष्मण झूला कांडी सड़क को यातायात के लिए खोल दिया गया। खैरखाल स्थित गदेरे में शनिवार को दिनभर मलबा आता रहा। स्थिति को देखते हुए मौके पर जेसीबी मशीन तैनात की गई है जो लगातार मार्ग खोलने का काम कर रही है। लगातार बारिश के कारण कई गांवों में ग्रामीण सड़कें, पैदल रास्ते और मकानों के पुश्ते क्षतिग्रस्त हो गए हैं। ग्रामीणों ने आपदा कंट्रोल रूम में शिकायतें दर्ज करवाई हैं।
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- प्रशासन पूरी स्थिति पर नजर बनाए हुए है और लोनिवि की टीमों को अलर्ट मोड पर रहने को निर्देशित किया गया हैं। -चतर सिंह चौहान एसडीएम
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