Rishikesh News: बारिश में भी 450 विद्यार्थियों ने लगाई दौड़
देहरादून ब्यूरो
Updated Sat, 29 Aug 2026 05:45 PM IST
Updated Sat, 29 Aug 2026 05:45 PM IST
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ऋषिकेश। राष्ट्रीय खेल दिवस पर दून इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल में इंटर-हाउस क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप आयोजित की गई। आईडीपीएल में हुई प्रतियोगिता में कक्षा छह से 12वीं तक के करीब 450 विद्यार्थियों ने हिस्सा लिया। जूनियर वर्ग में तीन और सीनियर वर्ग में पांच किलोमीटर की दौड़ हुई। बारिश के बावजूद विद्यार्थियों का उत्साह कम नहीं हुआ। दौड़ के बाद विद्यार्थियों ने परिसर की सफाई की। सीनियर बालक वर्ग में सिद्धार्थ रावत प्रथम, आयुष रावत द्वितीय व ऋषभ पुंडोरा तृतीय स्थान पर रहे। सीनियर बालिका वर्ग में वैभवी कोठियाल प्रथम, अनिष्का राणा द्वितीय, परीनीता कंडियाल तृतीय स्थान पर रही। जूनियर बालक वर्ग में सुशांत ओली ने पहला, शौर्य त्रिपाठी ने दूसरा और अन्मय ने तीसरा स्थान प्राप्त किया। वहीं जूनियर बालिका वर्ग में रुबिका पवार प्रथम, तेजस्वी द्वितीय और पिहू बिष्ट ने तृतीय स्थान पर रही।
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