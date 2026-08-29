Rishikesh News: मंदिर के जीर्णोद्वार के लिए दस लाख की घोषणा

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ऋषिकेश। गीता नगर में आयोजित जनता मिलन कार्यक्रम में विधायक प्रेमचंद अग्रवाल का क्षेत्रीय लोगों ने स्वागत किया। इस अवसर पर उन्होंने मंदिर के जीर्णोद्धार एवं आवश्यक विकास कार्यों के लिए विधायक निधि से 10 लाख रुपये देने की घोषणा की। पार्षद दिनेश रावत ने कहा कि विधायक के नेतृत्व में गीता नगर क्षेत्र में बिजली, पानी और सड़क जैसी मूलभूत सुविधाओं के क्षेत्र में कार्य हुए हैं। इस दौरान मंदिर समिति के अध्यक्ष केके शर्मा, प्रमोद कुमार, सरबजीत यादव, प्रदीप गोयल, सत्यप्रकाश जुगलान, आवेश नेगी, हेमा नैनवाल, सुनील उनियाल, विपिन रावत, विजय जुगलान आदि उपस्थित रहे।