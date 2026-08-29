Rishikesh News: बैठक में कार्यकारिणी का किया विस्तार

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ऋषिकश। शिवाजी नगर स्थित सामुदायिक केंद्र में महासंघ के अध्यक्ष पंकज जाटव के नेतृत्व में अखिल भारतीय डाॅ़ भीमराव आंबेडकर महासंघ की बैठक हुई। बैठक में कार्यकारिणी का विस्तार किया गया। शुभम जाटव, अमित जाटव, संजीव कुमार बिट्टू को महासचिव और वीरेंद्र पासवान वरिष्ठ उपाध्यक्ष, महेश कुमार वाल्मिकी उपाध्यक्ष पर नियुक्त किए गए। बैठक की अध्यक्षता समाजसेवी महावीर सिंह हल्द्वियानी और संचालन महासंघ प्रभारी बृजेश कुमार निगम ने किया। इस अवसर पर पंकज जाटव, विजेंद्र पासवान, सरल चौहान, अर्जुन जाटव, राजकुमार राज, अशोक कुमार, वीर सिंह, भारती गौतम, इंदर सिंह कटकवाल, रजत कालरा, आदि उपस्थित रहे।