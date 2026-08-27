Rishikesh News: यमकेश्वर विधानसभा क्षेत्र में केंद्रीय विद्यालय खोलने की मांग
देहरादून ब्यूरो
Updated Thu, 27 Aug 2026 07:36 PM IST
Updated Thu, 27 Aug 2026 07:36 PM IST
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यमकेश्वर। यमकेश्वर विधानसभा क्षेत्र में केंद्रीय विद्यालय(सेंटर स्कूल) की स्थापना को लेकर विधायक रेनू बिष्ट ने दिल्ली में केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह से मुलाकात की। इस दौरान उन्हें एक ज्ञापन सौंपा गया।
ज्ञापन में विधायक रेनू बिष्ट की ओर से लिखा गया है कि यमकेश्वर विधानसभा क्षेत्र एक विस्तृत पर्वतीय और ग्रामीण क्षेत्र है। विधानसभा क्षेत्र में कई परिवार सीमित आर्थिक और भौगोलिक संसाधनों के कारण अपने बच्चों को गुणवत्तापरक शिक्षा देने के लिए शहरों में भेजने में सक्षम नहीं हैं। बच्चों को उनके घर के निकट गुणवत्तापूर्ण और आधुनिक शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए यमकेश्वर में विधानसभा क्षेत्र में केंद्रीय विद्यालय की स्थापना अत्यंत आवश्यक है। क्षेत्र में केंद्रीय विद्यालय की स्थापना से ग्रामीण और पर्वतीय क्षेत्रों के बच्चों को समान अवसर प्राप्त होंगे। शिक्षा के लिए होने वाले पलायन को भी कम करने में सहायता मिलेगी। विधायक रेनू बिष्ट ने बताया कि केंद्रीय विद्यालय खोलने के लिए गृहमंत्री को ज्ञापन दिया जा चुका है। केंद्रीय विद्यालय बनने छात्रों को लाभ मिलने के साथ ही रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे।
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ज्ञापन में विधायक रेनू बिष्ट की ओर से लिखा गया है कि यमकेश्वर विधानसभा क्षेत्र एक विस्तृत पर्वतीय और ग्रामीण क्षेत्र है। विधानसभा क्षेत्र में कई परिवार सीमित आर्थिक और भौगोलिक संसाधनों के कारण अपने बच्चों को गुणवत्तापरक शिक्षा देने के लिए शहरों में भेजने में सक्षम नहीं हैं। बच्चों को उनके घर के निकट गुणवत्तापूर्ण और आधुनिक शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए यमकेश्वर में विधानसभा क्षेत्र में केंद्रीय विद्यालय की स्थापना अत्यंत आवश्यक है। क्षेत्र में केंद्रीय विद्यालय की स्थापना से ग्रामीण और पर्वतीय क्षेत्रों के बच्चों को समान अवसर प्राप्त होंगे। शिक्षा के लिए होने वाले पलायन को भी कम करने में सहायता मिलेगी। विधायक रेनू बिष्ट ने बताया कि केंद्रीय विद्यालय खोलने के लिए गृहमंत्री को ज्ञापन दिया जा चुका है। केंद्रीय विद्यालय बनने छात्रों को लाभ मिलने के साथ ही रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे।
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