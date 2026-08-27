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Rishikesh News: नेपाल आपदा के मृतकों को सेलाकुई में श्रद्धांजलि

Thu, 27 Aug 2026 07:00 PM IST
देहरादून ब्यूरो
Dehradun Bureau देहरादून ब्यूरो
Updated Thu, 27 Aug 2026 07:00 PM IST
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Tribute paid in Selakui to those who died in the Nepal disaster.
सेलाकुई। राजा रोड स्थित कार्यालय में ब्लॉक प्रमुख अर्चना रावत के नेतृत्व में नेपाल आपदा के मृतकों को श्रद्धांजलि दी गई। इस दौरान बड़ी संख्या में लोगों ने दो मिनट का मौन रखकर दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए प्रार्थना की। ब्लॉक प्रमुख अर्चना रावत ने नेपाल की आपदा को दुखद बताया। उन्होंने कहा कि कई परिवारों ने अपने प्रियजनों को खोया है, जो पीड़ादायक है। रावत ने पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करने और उनके साथ खड़े रहने का आह्वान किया। उन्होंने प्रभावित लोगों के जल्द सुरक्षित होने की कामना भी की। सभा में उपस्थित लोगों ने कहा कि प्राकृतिक आपदाएं मानव जीवन को क्षति पहुंचाती हैं। ऐसे समय में मानवता और आपसी सहयोग मजबूत करना जरूरी है।
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