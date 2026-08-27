Rishikesh News: नेपाल की प्राकृतिक आपदा पर जताया दुख
देहरादून ब्यूरो
Updated Thu, 27 Aug 2026 06:57 PM IST
Updated Thu, 27 Aug 2026 06:57 PM IST
विज्ञापन
विकासनगर। उत्तराखंड क्रांति दल के केंद्रीय अध्यक्ष सुरेंद्र कुकरेती ने नेपाल में आई प्राकृतिक आपदा पर दुख व्यक्त करते हुए मृतकों को श्रद्धांजलि दी है। उन्होंने कहा नेपाल और उत्तराखंड भौगोलिक एवं सांस्कृतिक रूप से गहरे जुड़े हुए हैं। हिमालयी क्षेत्र की संवेदनशीलता को देखते हुए आपदा के समय मानवीय सहयोग और आपसी समन्वय को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। उन्होंने नेपाल सरकार से राहत एवं बचाव कार्यों को तेज करने और प्रभावित लोगों तक भोजन, पेयजल, चिकित्सा और आवश्यक सहायता तत्काल पहुंचाने की अपील की।
विज्ञापन