Rishikesh News: उक्रांद ने मनाया रक्षाबंधन पर्व

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ब्लॉक अध्यक्ष सौरभ उनियाल ने कहा कि वैदिक काल से रक्षाबंधन पर पुरोहित द्वारा यजमान को रक्षा सूत्र बांधने की परंपरा रही है। इस दौरान सेवानिवृत्त स्वास्थ्य विभाग की कर्मचारी मंजू पांडेय ने उक्रांद की सदस्यता ग्रहण की। उन्होंने दल की रीति-नीति में विश्वास जताया। कार्यक्रम में कार्यकारी अध्यक्ष अरविंद तोमर, भूपेंद्र सिंह नेगी, सुरेंद्र सिंह नेगी, सीमा कुकरेती, मोहिनी नौटियाल, शोभा जोशी समेत अन्य सदस्य मौजूद रहे।

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विकासनगर। क्षेत्र के दल के कैंप कार्यालय में बृहस्पतिवार को उत्तराखंड क्रांति दल (उक्रांद) ने रक्षाबंधन पर्व पारंपरिक रीति-रिवाज से मनाया। पुरोहित जय किशन सेमवाल ने केंद्रीय अध्यक्ष सुरेंद्र कुकरेती समेत कार्यकर्ताओं को रक्षा सूत्र बांधा।