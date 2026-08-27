Rishikesh News: वारंटी गिरफ्तार, न्यायालय में किया पेश
देहरादून ब्यूरो
Updated Thu, 27 Aug 2026 07:09 PM IST
Updated Thu, 27 Aug 2026 07:09 PM IST
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विकासनगर। कोतवाली पुलिस ने वारंटियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत मुस्लिम बस्ती निवासी हारुण को गिरफ्तार किया है। कोतवाली प्रभारी राजीव रौथाण ने बताया कि न्यायालय से जारी गैर जमानती वारंटों की शत-प्रतिशत तामीली के लिए पुलिस टीम गठित की गई है। इसी अभियान के तहत वारंटी को गिरफ्तार किया। वह सड़क दुर्घटना से जुड़े मामले में न्यायालय में पेश नहीं हो रहा था। पुलिस ने आरोपी को बृहस्पतिवार को न्यायालय के समक्ष पेश किया।
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