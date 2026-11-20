भावुक हुए योगी, एक्स पर लिखा- मां, ओम शांति

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मां सावित्री देवी के निधन पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के जरिये अपनी भावनाएं व्यक्त कीं। उन्होंने मां के पार्थिव शरीर के अंतिम दर्शन करते हुए अपनी तस्वीर साझा की और बेहद संक्षिप्त शब्दों में लिखा- मां, ओम शांति।



मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की इस पोस्ट में मां को खोने का दर्द और एक बेटे की भावनाएं साफ झलकती हैं। देश के सबसे बड़े राज्य की जिम्मेदारी संभालने वाले योगी इस तस्वीर में एक मुख्यमंत्री नहीं बल्कि अपनी मां को अंतिम विदाई देता एक बेटा नजर आते हैं। मां के जाने के बाद उनके पास अब केवल यादें और साथ बिताए अनमोल पल शेष हैं। पंचूर के पैतृक घर से लेकर मां के आशीर्वाद तक, जीवन के तमाम भावुक प्रसंग इस विदाई के साथ यादों में सिमट गए हैं।