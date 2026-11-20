Dehradun News: चालक नहीं होने से पर्वतीय डिपो की आठ बसें एक सप्ताह से मार्गों पर नहीं गईं
देहरादून ब्यूरो
Updated Fri, 20 Nov 2026 07:42 PM IST
Updated Fri, 20 Nov 2026 07:42 PM IST
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देहरादून। चालकों के अभाव में पर्वतीय डिपो की आठ बसें एक सप्ताह से रूट पर नहीं गईं हैं। यह परेशानी तब आई जब त्योहारी स्कीम के तहत लगातार ड्यूटी करने वाले चालकों को एक साथ अवकाश दिया गया है। इससे यात्रियों की परेशानी बढ़ रही है। यह सभी बसें पर्वतीय मार्गों पर संचालित की जाती हैं।
जानकारी के मुताबिक दिवाली के दौरान लागू की गई स्कीम के तहत कई चालकों-परिचालकों ने लगातार कई घंटे तक काम किया था। इसके बाद एक साथ कई चालक लंबी छुट्टी लेकर चले गए। इससे डिपो का संचालन प्रभावित हो गया। स्थिति यह है कि बड़ी संख्या में बसें चालक नहीं होने से रूट पर नहीं जा पा रही हैं। अधिकारियों के मुताबिक हिल डिपो के पास वर्तमान में करीब 102 बसें हैं। इसमें से 90 प्रतिशत बसें पर्वतीय मार्गों पर संचालित की जाती हैं। इसकी वजह से संचालन पर काफी असर पड़ रहा है। यात्रियों को तो परेशानी हो ही रही है साथ ही निगम की आय भी प्रभावित हो रही है।
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सभी बसों के संचालन के लिए ड्यूटी लगाई जा रही है। स्कीम की वजह से दिक्कत आई है। जल्द ही सभी बसें रूट पर जाएंगी।
-रमेश सिंह, सहायक महाप्रबंधक, पर्वतीय डिपो
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जानकारी के मुताबिक दिवाली के दौरान लागू की गई स्कीम के तहत कई चालकों-परिचालकों ने लगातार कई घंटे तक काम किया था। इसके बाद एक साथ कई चालक लंबी छुट्टी लेकर चले गए। इससे डिपो का संचालन प्रभावित हो गया। स्थिति यह है कि बड़ी संख्या में बसें चालक नहीं होने से रूट पर नहीं जा पा रही हैं। अधिकारियों के मुताबिक हिल डिपो के पास वर्तमान में करीब 102 बसें हैं। इसमें से 90 प्रतिशत बसें पर्वतीय मार्गों पर संचालित की जाती हैं। इसकी वजह से संचालन पर काफी असर पड़ रहा है। यात्रियों को तो परेशानी हो ही रही है साथ ही निगम की आय भी प्रभावित हो रही है।
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सभी बसों के संचालन के लिए ड्यूटी लगाई जा रही है। स्कीम की वजह से दिक्कत आई है। जल्द ही सभी बसें रूट पर जाएंगी।
-रमेश सिंह, सहायक महाप्रबंधक, पर्वतीय डिपो