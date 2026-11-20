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जानकारी के मुताबिक दिवाली के दौरान लागू की गई स्कीम के तहत कई चालकों-परिचालकों ने लगातार कई घंटे तक काम किया था। इसके बाद एक साथ कई चालक लंबी छुट्टी लेकर चले गए। इससे डिपो का संचालन प्रभावित हो गया। स्थिति यह है कि बड़ी संख्या में बसें चालक नहीं होने से रूट पर नहीं जा पा रही हैं। अधिकारियों के मुताबिक हिल डिपो के पास वर्तमान में करीब 102 बसें हैं। इसमें से 90 प्रतिशत बसें पर्वतीय मार्गों पर संचालित की जाती हैं। इसकी वजह से संचालन पर काफी असर पड़ रहा है। यात्रियों को तो परेशानी हो ही रही है साथ ही निगम की आय भी प्रभावित हो रही है।सभी बसों के संचालन के लिए ड्यूटी लगाई जा रही है। स्कीम की वजह से दिक्कत आई है। जल्द ही सभी बसें रूट पर जाएंगी।-रमेश सिंह, सहायक महाप्रबंधक, पर्वतीय डिपो