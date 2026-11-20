विकासनगर। नशे की लत पूरी करने के लिए बाइक चोरी करने वाले एटनबाग निवासी अंकित वर्मा को पुलिस ने शुक्रवार को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी चोरी की बाइक के अलग-अलग पार्ट निकालकर बेचता था। पुलिस ने उसे हरबर्टपुर के आदर्श विहार से चोरी की बाइक के साथ गिरफ्तार किया।कोतवाली प्रभारी राजीव रौथाण ने बताया कि ढालीपुर निवासी नफीस ने प्राथमिकी दर्ज कराई थी कि 18 नवंबर को वह लकड़ी लेने जंगल गया था। उसने अपनी बाइक रामपुर मंडी के गेट के पास खड़ी की थी। वापस लौटने पर बाइक गायब मिली। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और मुखबिर की सूचना पर सुबह साढ़े चार बजे आरोपी को गिरफ्तार कर बाइक बरामद कर ली। आरोपी ने एक अन्य साथी के शामिल होने की बात भी बताई है। उसकी तलाश की जा रही है।