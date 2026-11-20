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कार्यक्रम में डॉ. स्मृति सवाण ने कहा कि नशे की लत व्यक्ति के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाने के साथ ही उसके पारिवारिक, सामाजिक और शैक्षणिक जीवन को भी प्रभावित करती है। इस दौरान विद्यार्थियों और एनएसएस स्वयंसेवियों को नशामुक्त समाज के निर्माण की शपथ दिलाई गई। वहीं, इस मौके पर खो-खो, कबड्डी, बैडमिंटन और फुटबॉल प्रतियोगिताओं में छात्र-छात्राओं ने उत्साह के साथ प्रतिभाग किया। इस अवसर पर एनएसएस की वरिष्ठ कार्यक्रम अधिकारी डॉ. ज्योति सेंगर, कार्यक्रम अधिकारी डॉ. रेणुका रावत, डॉ. हिमांशु श्रीवास्तव आदि मौजूद रहे।

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देहरादून। युवाओं को नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक करने और उन्हें स्वस्थ जीवनशैली अपनाने के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से डीएवी पीजी कॉलेज में शुक्रवार को जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें विद्यार्थियों को नशे से दूर रहने और खेलों व रचनात्मक गतिविधियों से जुड़ने का संदेश दिया गया।